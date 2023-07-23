Экс-президент Никсон 30 лет назад предсказал украинский конфликт Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Ричард Никсон в 1994 году в письме действующему на тот момент американскому лидеру Биллу Клинтону писал о возможном украинском конфликте. Об этом передает The Wall Street Journal.

«Обстановка на Украине крайне взрывоопасная. Если она выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом», - приводит издание слова экс-главы Белого дом.

Никсон полагал, что дипломаты США не уделяли должного внимания украинскому вопросу. Указывая на «крайнюю важность» Украины, политик призвал действующего американского президента «незамедлительно усилить» дипломатическое присутствие Соединенных Штатов в Киеве

Письмо Никсон, которое тот написал сразу по возвращении из двухнедельной поездки в Россию и на Украину, содержит семь страниц. Около 30 лет содержание письма оставалось в секрете.

Напомним, Ричард Никсон был 36-й вице-президент и 37-й президент США.