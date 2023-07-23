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НовостиОбщество23 июля 2023 11:44

Пробы на холеру взяты у трех человек в Ленобласти

Попавшие под карантин контактировали ранее с заболевшими в Тамбовской области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пробы на холеру взяты у трех человек в Ленобласти

Пробы на холеру взяты у трех человек в Ленобласти

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи Ленинградской области взяли пробы на холеру у трех человек, которые контактировали ранее с заболевшими в Тамбовской области. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщили в Telegram-канале местной администрации.

«До получения результатов исследований люди находятся на домашнем карантине. Клинические проявления у жителей Ленобласти, контактировавших с заболевшим, отсутствуют», - сказано в заявлении.

Отмечается, что на данный момент ситуацию контролирует комитет по здравоохранению Ленинградской области.

Напомним, в минувшую пятницу, 21 июля, Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области заявило о двух госпитализированных граждан Индии с подозрением на холероподобный возбудитель. У одного госпитализированного зарегистрировали клинические проявления инфекции.