Дерматолог Иванов назвал мед и фрукты самыми полезными сладостями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал, что слишком большое количество рафинированных или обработанных углеводов в сладостях может быть опасно для здоровья.

Причина в том, что они быстро всасываются в кровь, вызывая скачки сахара и инсулина. Это может привести к набору веса из-за высокой калорийности. Однако, существуют и полезные сладости, которые можно есть без вреда для здоровья. На первом месте среди них находятся фрукты, ягоды и сладкие овощи.

В природном лакомстве содержится клетчатка. Ею богаты малина, ежевика, крыжовник, яблоки, груши, апельсины, абрикосы.

Они помогают нормализовать работу кишечника, регулирует уровень холестерина и способствует снижению уровня глюкозы в крови. Помимо природных сахаров, эти продукты также богаты ценными витаминами, минералами и антиоксидантами.

Еще одна полезная сладость – мед. Это переработанный пчелами цветочный нектар, который содержит витамины группы B, аскорбиновую, пантотеновую, фолиевую кислоту, а также важные микроэлементы – кальций, натрий, магний, железо, фосфор, цинк и другие.

Сладкое лакомство обладает антибактериальными свойствами, поскольку в нем содержатся вещества, которые не позволяют болезнетворным микроорганизмам размножаться. А еще мед положительно влияет на сон и ускоряет обмен веществ. Однако есть и опасность – если есть его в больших количествах, то может быть переизбыток сахаров фруктозы и глюкозы.

Минимальное количество сахара содержится в черном или горьком шоколаде.

- Какао-бобы – это натуральный источник антиоксидантов, важных для здоровья микроэлементов, например, магния и фтора, а также ценных жиров и органических кислот какао, - сказал эксперт «Газете.Ru».

Натуральная пастила, изготовленная из ягодно-фруктовых пюре, тоже будет полезной.

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