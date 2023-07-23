Патриарх Кирилл рассказал, что помогает российским военнослужащим в период СВО

Патриарх Кирилл заявил, что терпение и мужество помогают бойцам СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди рассказал, как российские военнослужащие справляются в период проведения специальной военной операции (СВО).

Патриарх Кирилл после освящения храма преподобного Андрея Рублева в Раменках и Божественной литургии заявил, что российским военным помогают терпение, отвага и мужество.

"Разве можно идти вперед без терпения и мужества? Нет, нельзя. Именно эти качества также помогают нашим воинам справиться и с душевной болью, потерей сотоварищей, в период лечения в госпиталях", - сказал патриарх Кирилл.

Ранее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сказал, что Россия становится единственной страной, которая удерживает весь мир от пришествия антихриста.

Кроме того, KP.RU писал о предложении папы Римского Франциска провести встречу с патриархом Кириллом в аэропорту Москвы.