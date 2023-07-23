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НовостиПолитика23 июля 2023 12:29

ЮАР планирует отправить двух астронавток на МКС в ближайшие два года

Об этом представители ЮАР заявили во время переговоров с Роскосмосом
Сергей КУДРИН
ЮАР планирует отправить двух астронавток на МКС в ближайшие два года

ЮАР планирует отправить двух астронавток на МКС в ближайшие два года

Фото: Shutterstock

Южно-Африканская Республика (ЮАР) планирует отправить на МКС двух женщин-астронавтов, и надеется осуществить этот план в ближайшие два года. Об этом заявил исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау.

«Мы бы хотели отправить в течение ближайших нескольких лет двух африканских женщин на Международную космическую станцию», - сказал Мудау.

Свои планы представитель ЮАР озвучил во время переговоров с гендиректором Роскосмоса Юрием Борисовым. Ранее, благодаря поддержке российской госкорпорации, на международную космическую станцию полетел первый астронавт ОАЭ - Хаззаа аль-Мансури. А в 2024 году планируется отправка белорусской космонавтки.

Ранее KP.RU сообщил, что российские космонавты успешно и досрочно завершили работы в открытом космосе, и благополучно вернулись на борт МКС. За пределами станции они находились почти 6,5 часов.