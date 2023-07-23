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НовостиПроисшествия23 июля 2023 12:54

Два человека погибли при обрушении участка моста в Греции

Инцидент произошел в городе Патры
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Греции обрушился участок моста

В Греции обрушился участок моста

Фото: REUTERS

В Греции обрушился участок моста на кольцевой дороге, в результате инцидента два человека погибли. Об этом 23 июля проинформировал местный новостной портал Pronews.gr.

Инцидент произошел на северо-западе Пелопоннеса, в городе Патры. По данным портала, рабочие проводили снос участка моста, как во время работ большой кусок полотна оторвался и рухнул вниз на дорогу.

Возле контролируемых дорожных работ располагается поселение цыган под открытым небом. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух погибших. Еще два человека, которые в момент демонтажа по неизвестной причине находились поблизости, получили травмы. Они были госпитализированы.

Спасатели продолжают поиски людей, которые могли бы оказаться под бетонными завалами.

Ранее KP.RU сообщал, что в эти дни в Греции проводится самая масштабная операция по эвакуации жителей и туристов с острова Родос из-за природных пожаров, которые бушуют на острове вот уже шесть дней.