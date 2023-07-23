Власти Индии призвали удалить из «Оппенгеймера» цитирование древней поэмы Фото: REUTERS

Власти Индии выступили с требованием вырезать одну из сцен из фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», в которой цитируется древняя индийская поэма «Бхагавадгита». Об этом написал в своих соцсетях уполномоченный правительства Индии по вопросам информации Удай Махуркар.

«Мы не знаем мотивацию и логику в демонстрации этой ненужной сцены в жизни ученого. Но это не только прямая атака на религиозные убеждения миллиарда толерантных индуистов, это все равно что вести войну против индуистского сообщества», - написал Махуркар.

В сцене, о которой идёт речь, женщина призывает мужчину зачитывать вслух строки из поэмы «Бхагавадгита» во время секса. Махуркар уточнил, что если требования Индии будут проигнорированы - страна расценит это как намеренную атаку на свою цивилизацию.

Ранее KP.RU сообщил, что в России решено снять собственную версию «Оппенгеймера», про создателя советской атомной бомбы Игоря Курчатова.