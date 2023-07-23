«А где жених-то?»: молодожёны сфотографировались с Путиным в Кронштадте, фото: кадр из видео

23 июля 2023 года президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, посетили музей военно-морской славы в Кронштадте, а потом вышли пообщаться с людьми. Неподалёку проходило венчание молодожёнов, и находчивая невеста быстро организовала короткую фотосессию с главой государства. Правда, сперва где-то потеряла жениха. Видео опубликовал в своих соцсетях журналист Павел Зарубин.

«Можно с вами фотографию сделать? У нас венчание сегодня здесь», с таким вопросом подошла к Путину девушка в платье невесты. Президент воспринял просьбу легко, и сразу согласился, только не увидел рядом с невестой её возлюбленного.

«А где жених-то?», - спросил президент.

Стоящий рядом Лукашенко тут же пошутил, что вместо жениха сегодня, видимо, будет он. Однако находчивая девушка быстро позвала своего возлюбленного, и они сделали несколько снимков вместе с Путиным.

Ранее KP.RU сообщил, как проходило общение Путина и Лукашенко с людьми в Кронштадте.