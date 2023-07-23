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НовостиОбщество23 июля 2023 14:58

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено 23 июля 2023 года

Перекрытие движения транспорта продлилось менее 10 минут
Дарья ЧИПУРНАЯ
На Крымском мосту восстановлено движение

На Крымском мосту восстановлено движение

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было возобновлено спустя менее 10 минут после сообщений о его перекрытии в воскресенье, 23 июля 2023 года. Об этом информирует портал оперативной информации по Крымскому мосту в Telegram.

По данным оперативного штаба, с обеих стороны Крымского моста не было затруднений в проезде к досмотровым пунктам, в течение воскресного дня также не наблюдалось пробок.

Отметим, что Крымский мост в третий раз за минувшие дни перекрывается для движения транспорта. 22 июля мост был перекрыт днем на полтора часа, а ночью 21 июля движение было остановлено на 12 минут.

Напомним, 17 июля на мосту через Керченский пролив произошло ЧП. Два украинских надводных беспилотных аппаратов совершили атаку на мост, одно дорожное полотно было повреждено.

В результате теракта погибла супружеская пара из Белгорода, которая ехала на машине на отдых в Крым. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и находится в больнице.