Что случилось за день: главные события 23 июля Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, встречаясь 23 июля 2023 года с главой Белоруссии Александром Лукашенко, заявил о полном провале украинского наступления. Путин подчеркнул, что хоть украинцы и пытаются наступать, хоть само по себе наступление есть, результатов оно не принесло.

Во время встречи Лукашенко рассказал Путину, что перебравшиеся в Белоруссию бойцы ЧВК «Вагнер» очень хотят «сходить на экскурсию» в Варшаву. Белорусский лидер этим недоволен, говорит, что вагнеровцы начинают его «напрягать».

После переговоров Путин и Лукашенко встретились с народом у Кронштадтского морского собора, сделали фотографии с людьми, ответили на некоторые вопросы, возникавшие у горожан.

Папа Римский Франциск предложил Патриарху Кириллу встретиться безотлагательно, однако место встречи выбрано нестандартное. Самолёт Папы будет приземляться в Москве для дозаправки, и повидаться предлагает в одном из московских аэропортов.

Тем временем в Роскосмосе заявили, что рассчитывают на введение международных правил космического движения. По оценкам представителей госкорпорации, таковые могут быть сформированы уже в ближайшие пять лет.

Москву же продолжает будоражить ливень с сильными ветрами. МЧС столицы предупреждает всех жителей об опасных погодных условиях, которые сохранятся вплоть до вечера 23 июля.