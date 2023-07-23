Захарова прокомментировала заявления Киева про удары по объектам ЮНЕСКО, фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Киева о повреждениях Спасо-Преображенского собора в Одессе, заявила о лицемерии украинских властей и ангажированности секретариата ЮНЕСКО. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности», - начала Захарова.

Представитель МИД указала на то, что Спасо-Преображенский собор получил повреждения в результате безграмотных действий украинских расчётов противовоздушной обороны, которые намеренно размещаются в жилых кварталах, что уже подтвердили в Минобороны РФ. Касательно же ЮНЕСКО, Захарова заявила об ангажированности этой организации, которая долгие годы игнорировала преступления Украины по отношению к историческим памятникам.

«Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать "культурно охранять" исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя», - пишет Захарова.

Ранее KP.RU сообщил, как Минобороны России объяснило повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе.