40-летняя Юлия Ковальчук раскрыла имя новорожденной дочки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известная российская певица, бывшая солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками радостным событием. Она написала в своих социальных сетях о рождении дочки, и рассказала, как решила назвать новорождённую малышку.

«Невероятное время – сложное, счастливое, красивое, быстротечное. Всё ради того, чтобы на свет появилось маленькое чудо по имени Алисия», - написала певица.

Напомним, что Ковальчук родила второго ребёнка в 40 лет, от певца Алексея Чумакова. Теперь в звёздной семье четыре человека. Первая дочь артистки родилась в 2017 году, её зовут Амелия.

Ранее KP.RU сообщил, что Юлия Ковальчук плачет каждый день, после того как родила вторую дочку. Причиной для слёз, к счастью, стали многочисленные подарки от друзей и родственников.