Блинкен: США ждут ещё несколько месяцев наступления ВСУ, несмотря на их потери Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ожидает от Украины продолжения наступления ещё хотя бы на протяжении нескольких месяцев, несмотря на потери и очевидный провал. Об этом американский чиновник сообщил 23 июля 2023 года, в беседе с CNN.

«Это (украинское наступление) не закончится в течение следующей недели или двух. Мы по-прежнему рассматриваем вариант нескольких месяцев», - заявил Блинкен.

Как подчеркнул госсекретарь Штатов, наступление ВСУ пока что находится «на средней стадии», и «идёт очень тяжело». Напомним, что ещё до начала наступления, которое стартовало 4 июня 2023 года, Блинкен говорил о том, что Вашингтон ждёт от Украины по меньшей мере несколько месяцев атак на российские позиции.

Ранее KP.RU сообщил, что Владимир Путин констатировал полный провал украинского наступления, а также заявил о колоссальных потерях личного состава ВСУ.