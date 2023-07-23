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НовостиПолитика23 июля 2023 17:05

Блинкен: США ждут ещё несколько месяцев наступления ВСУ, несмотря на их потери

При этом Блинкен признаёт провал и огромные потери Украины
Сергей КУДРИН
Блинкен: США ждут ещё несколько месяцев наступления ВСУ, несмотря на их потери

Блинкен: США ждут ещё несколько месяцев наступления ВСУ, несмотря на их потери

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ожидает от Украины продолжения наступления ещё хотя бы на протяжении нескольких месяцев, несмотря на потери и очевидный провал. Об этом американский чиновник сообщил 23 июля 2023 года, в беседе с CNN.

«Это (украинское наступление) не закончится в течение следующей недели или двух. Мы по-прежнему рассматриваем вариант нескольких месяцев», - заявил Блинкен.

Как подчеркнул госсекретарь Штатов, наступление ВСУ пока что находится «на средней стадии», и «идёт очень тяжело». Напомним, что ещё до начала наступления, которое стартовало 4 июня 2023 года, Блинкен говорил о том, что Вашингтон ждёт от Украины по меньшей мере несколько месяцев атак на российские позиции.

Ранее KP.RU сообщил, что Владимир Путин констатировал полный провал украинского наступления, а также заявил о колоссальных потерях личного состава ВСУ.