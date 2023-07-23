NYT: Украина потеряла «десятки тысяч» солдат с начала спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооружённые силы Украины потеряли с начала специальной военной операции «десятки тысяч» военнослужащих, и теперь ряды ВСУ пополняются в основном необученными, слабыми бойцами. Такую статью опубликовало американское издание New York Times.

«Украинская пехота все больше и больше сосредотачивается на окопных атаках, однако после десятков тысяч жертв с начала войны ее ряды часто пополняются менее обученными и старыми солдатами», - говорится в публикации.

Согласно данным американских журналистов, новобранцы ВСУ не только плохо подготовлены, слишком стары или слишком молоды, но и часто отказываются выполнять приказы, не хотят идти в наступление.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин назвал потери ВСУ с начала спецоперации. По его данным, Украина уже отправила на смерть более 26 тыс. солдат.