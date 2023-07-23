Politico: Зеленский не начинал наступление ВСУ из-за дефицита оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский, в интервью изданию Politico, рассказал о том, почему ВСУ не пошли в наступление весной 2023 года, какие есть проблемы у Киева с атакой на российские позиции, и чего не хватает киевскому режиму.

«У нас были планы начать весной. Честно говоря, мы не смогли, так как у нас не было достаточно боеприпасов и оружия, да и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более что учебные миссии проводились за пределами Украины», - заявил Зеленский.

По его словам, промедление помогло России выиграть время для строительства очень укомплектованных, надёжных укреплений, создания минных полей. Теперь это становится причиной крайне медленного наступления ВСУ, уверен Зеленский.

Ранее KP.RU сообщил, что количество оружия у НАТО для ВСУ стремительно заканчивается. Украина быстро расходует снаряды и технику, бросая её на рубежи, а у Запада тем временем истощаются запасы.