Командующий группировкой «Центр»: ВСУ смогут наступать только до конца лета Фото: REUTERS

Командующий российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что Украина сможет продолжать попытки наступления до конца августа 2023 года, а затем их ресурсы полностью иссякнут. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1», и на платформе «Смотрим».

«Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится», - уверен Мордвичев.

Также командир рассказал о применении украинцами натовских боеприпасов со шрапнелью. Мордвичев подчеркнул, что сейчас их стали использовать чаще, однако они абсолютно не подходят для штурма укреплений, так как самые элементарные способы защиты прекрасно спасают солдат от этих осколков.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин озвучил потери Украины на поле боя, понесённые за всё время спецоперации.