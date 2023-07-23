Kyiv Post: бойцы ВСУ пожаловались на неоправданно большие потери Украины Фото: REUTERS

Украинские военнослужащие пожаловались на то, как их командование доводит до огромных потерь среди личного состава. По словам солдат, за каждый километр продвижения подразделения теряют минимум половину бойцов. Об этом сообщило издание Kyiv Post, со ссылкой на опрошенных военных.

«Мы продвигаемся на дюймы, и я не думаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и материалов, которые мы потратили. До половины подразделения за каждый взятый километр, и не факт, что мы потом удержим этот километр», - рассказывают солдаты.

Один из бойцов ВСУ сказал, что под Донецком им удалось захватить несколько укрепрайонов российской армии, однако удержать их они не сумели, так как их обучали только захватывать, но не оборонять позиции. По его оценке, каждые 100 метров стоят ВСУ по меньшей мере пяти убитых бойцов.

Другой солдат привёл примерную статистику - 30 % бойцов ВСУ погибают, 40 % получают ранения, после которых не способны продолжать бой.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал цифру в более чем 26 тыс. человек. Именно столько солдат, по данным президента, потеряли ВСУ с начала спецоперации.