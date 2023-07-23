ОНК Москвы: Игорь Стрелков после ареста помещён в СИЗО «Лефортово» Фото: Александр КОЦ

Ответственный секретарь ОНК Москвы, член совета по правам человека Алексей Мельников рассказал, что арестованного ранее Игоря Стрелкова (Гиркина) поместили в столичное СИЗО «Лефортово». От общения с правозащитниками он отказался.

«Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник», - заявил Мельников.

Секретарь ОНК отметил, что хоть Стрелков и отказался общаться с сотрудниками правозащитных организаций, признаков физического или морального давления выявлено на задержанном не было.

Ранее KP.RU сообщил, что 21 июля 2023 года Стрелков был арестован московским судом за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Известно, что ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время экс-министр обороны Донецкой Народной Республики находится под стражей до 18 сентября текущего года,