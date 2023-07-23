В Нижегородской области семейная пара утонула из-за опрокинувшейся лодки Фото: МК ИР «Центр защиты населения и ЕДДС»

В Нижегородской области семья перевернулась на лодке, родители погибли, ребенка спасли, об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В ведомстве пояснили, что муж с женой и 6-летним сыном сплавлялись на надувной лодке на озере в Богородском районе, лодка опрокинулась и люди стали тонуть.

«Ребенка и женщину достали из воды очевидцы. Мальчик доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь», - сказано в сообщении.

Несмотря на помощь, женщину спасти не удалось. Тело мужчины извлекли из озера водолазы.

Как писал сайт KP.RU, в Приморье ребенок погиб в результате столкновения гидроцикла и катера на озере.

В субботу, 22 июля, на озере Ливадийское в Приморье местный житель катался на гидроцикле вместе с 10-летним сыном. Сообщается, что его Yamaha VX1100A столкнулась с катером Sea-Doo Sportster.

Напомним, ранее тело пропавшего в жилом районе Кедровка в Кемерове шестилетнего мальчика нашли в водоеме рядом с его домом. Следователи СК России при участии экспертов осмотрели место происшествия. Позже будут установлены причины, а также условия гибели мальчика.