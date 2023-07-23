Al-Hadath: Не менее 11 человек погибли из-за крушения самолета в Судане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не менее 11 человек погибли в результате падения самолета в международном аэропорту суданского города Порт-Судан, об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на военные источники.

Издание отмечало, что авиакатастрофа произошла «после взлета из-за технической неисправности».

Как писал сайт KP.RU, 17 июля в Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми, в результате пять человек погибли, несколько оказались ранены.

Самолет с парашютистами во время захода на посадку в сложных погодных условиях упал на ангар, где в это время люди прятались от непогоды. Авиакатастрофа произошла в 40 км от Варшавы в селе Хрцинно.

Напомним, 17 июля Минобороны России сообщило, что самолет СУ-25 потерпел крушение в акватории Азовского моря во время учебного полета. Согласно предварительной информации, причиной крушения штурмовика стал отказ двигателей.