В Сумах прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

В городе Сумы прогремела серия взрывов, об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

При этом газета не приводит каких-либо подробностей инцидента.

Отмечалось, что в настоящее время в Сумской области объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ночью 23 июля в Одессе прогремела серия взрывов, сообщал Владимир Рогов.

Он отметил, что во временно оккупированной нацистами Одессе прозвучало не менее семи взрывов - часть из них в центре, а также на Поскоте и Черёмушках.

По его словам, незадолго до этого не менее 4 ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России подошли к зоне пусков, а затем были зафиксированы пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс».

Ночью 22 июля в Кировоградской области прогремели взрывы. Кроме того, взрывы произошли и в Днепропетровской области.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.