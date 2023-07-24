В Сумах прогремела серия взрывов
Фото: REUTERS
В городе Сумы прогремела серия взрывов, об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
При этом газета не приводит каких-либо подробностей инцидента.
Отмечалось, что в настоящее время в Сумской области объявлена воздушная тревога.
Как писал сайт KP.RU, ночью 23 июля в Одессе прогремела серия взрывов, сообщал Владимир Рогов.
Он отметил, что во временно оккупированной нацистами Одессе прозвучало не менее семи взрывов - часть из них в центре, а также на Поскоте и Черёмушках.
По его словам, незадолго до этого не менее 4 ракетоносцев Ту-22М3 ВКС России подошли к зоне пусков, а затем были зафиксированы пуски крылатых ракет «Калибр» и сверхзвуковых противокорабельных ракет «Оникс».
Ночью 22 июля в Кировоградской области прогремели взрывы. Кроме того, взрывы произошли и в Днепропетровской области.
Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.