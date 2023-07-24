Певица Манижа впервые стала мамой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Манижа, представлявшая Россию на Евровидении в 2021 году, впервые стала мамой. Об этом артистка сообщила в соцсетях.

32-летняя артистка назвала дочь Оливией.

«Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна», - написала Манижа.

Как писал сайт KP.RU, 6 сентября 2022 года певица Манижа и режиссер Ладо Кватания поженились. Участница «Евровидения» и ее жених-клипмейкер сыграли свадьбу в Подмосковье.

Манижа выбрала для свадебной церемонии женственное длинное платье, расшитое нежными бутонами, и фату. Жених пришел в загс в смокинге и в галстуке-бабочке. Молодожены устроили свадебную фотосессию на фоне зеленых деревьев и осенних цветов.

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что участница «Евровидения-2021» Манижа, наконец, нашла свою любовь. В мае 2021 года певица рассказывала, что у нее есть возлюбленный, но не называла его имени. Тогда молодой человек поддерживал Манижу на песенном конкурсе в Нидерландах. А теперь артистка призналась, что готова пойти с ним под венец.