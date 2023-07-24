Глава минобороны Резников надеется, что Украину примут в НАТО летом 2024 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Алексей Резников надеется, что Украину могут принять в НАТО на саммите альянса летом 2024 года, об этом он рассказал телеканалу CNN.

«Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины», - отметил Резников.

Однако он признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. По его мнению, к следующему лету конфликт будет завершен.

Как писал сайт KP.RU, 12 июля Резников выразил обеспокоенность по поводу гарантий безопасности, которые намерены предложить страны «Большой семерки» (G7), заявив о своем желании узнать цену таких обещаний.

Ранее сообщалось, что декларация «Большой семерки» о гарантиях безопасности Украины может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Старший директор по Европе Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слоат заявила, что они могут быть объявлены 12 июля.

Однако Резников выражал обеспокоенность по поводу характера гарантий безопасности.

«После Будапештского меморандума мы не будем... просто доверять документу без какой-либо платы», - заявил он.