Армия Судана заявила о девяти погибших в крушении транспортного самолета «Антонов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девять человек погибли в результате крушения транспортного самолета «Антонов» в аэропорту города Порт-Судан, об этом заявили в армии Судана.

Суданские военные уточнили, что самолет разбился из-за технической неисправности. Четверо из погибших являлись военными.

Как писал сайт KP.RU, телеканал Al-Hadath со ссылкой на военные источники сообщил, что не менее 11 человек погибли в результате падения самолета в международном аэропорту суданского города Порт-Судан.

Издание отмечало, что авиакатастрофа произошла «после взлета из-за технической неисправности».

Напомним, 17 июля в Польше самолет Cessna упал на ангар с людьми, в результате пять человек погибли, несколько оказались ранены.

Самолет с парашютистами во время захода на посадку в сложных погодных условиях упал на ангар, где в это время люди прятались от непогоды. Авиакатастрофа произошла в 40 км от Варшавы в селе Хрцинно.