Зеленский: В Одессе при взрыве пострадало консульство Греции Фото: REUTERS

Здание консульства Греции в Одессе пострадало якобы в результате удара России, об этом заявил президент Украины Зеленский.

«Только за минувшую ночь в Одессе пострадало около 50 зданий, из них 25 памятников архитектуры... Также пострадало здание консульства Греции... в Одессе», - сообщил он.

Как писал сайт KP.RU, 23 июля Министерство обороны РФ опровергло распространяемое украинским режимом заявление о разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия, отметив, что в данном случае речь идет системе ПВО Украины.

Ранее горсовет Одессы заявил, что располагающийся в центре города Спасо-Преображенский кафедральный собор получил повреждения после взрывов.

Военное ведомство отметило, что наиболее вероятной причиной разрушения этого собора будет «падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО».

Министерство обороны РФ подчеркнуло, что украинские войска «намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов» системы ПВО, в том числе и в Одессе.

Мария Захарова указала, что Спасо-Преображенский собор получил повреждения в результате безграмотных действий украинских расчётов противовоздушной обороны, которые намеренно размещаются в жилых кварталах, что уже подтвердили в Минобороны РФ.

Относительно ЮНЕСКО, Захарова заявила об ангажированности этой организации, которая долгие годы игнорировала преступления Украины по отношению к историческим памятникам.