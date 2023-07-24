Обломки беспилотника найдены на Комсомольском проспекте в Москве

Обломки БПЛА обнаружили на Комсомольском проспекте в Москве Фото: REUTERS

Обломки беспилотного летательного аппарата обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На Комсомольском проспекте, 17, обнаружены осколки беспилотника», - заявил собеседник агентства.

Отмечалось, что по предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Как писал сайт KP.RU, утром, 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких беспилотников на жилые дома в столице.

Собянин уточнил, что рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Он добавил, что никто не пострадал, и призвал доверять только официальным источникам информации.

Позже Собянин сообщил, что экстренные службы города эвакуировали жителей двух домов, пострадавших после падения БПЛА.