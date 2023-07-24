МО РФ: Военные пресекли попытку двух БПЛА ВСУ атаковать объекты в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Украина попыталась осуществить террористическую атаку по объектам в Москве двумя БПЛА, оба подавлены РЭБ, об этом сообщили в Минобороны России.

«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА по объектам на территории города Москвы», - заявили в ведомстве.

Отмечалось, что средствами РЭБ два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. Пострадавших в результате попытки атаки нет.

Как писал сайт KP.RU, 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около четырёх часов утра беспилотники атаковали два нежилых здания в Москве. По словам мэра столицы, серьёзных разрушений и пострадавших нет.

Сообщалось, что утром 24 июля обломки БПЛА были обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работали правоохранительные органы и экстренные службы.

Напомним, 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких беспилотников на жилые дома в столице.