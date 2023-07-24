Российские военные отразили 13 атак и взяли в плен более 40 боевиков ВСУ Фото: Александр КОЦ

ВСУ предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, противник понес значительные потери, об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции. В результате слаженных действий подразделений группировки «Центр» ВСУ понесли значительные», - заявил Савчук.

Офицер уточнил, что более 40 боевиков сдались в плен.

«Уничтожены три БМП, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей типа пикап», - добавил он.

Как писал сайт KP.RU, 22 июля Южная группировка войск на Донецком направлении отразила девять атак ВСУ в Золотаревке в ЛНР, Майорске, Веселом, Марьинке, Водяном и Клещеевке в ДНР.

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отбила три атаки в Червоной Диброве, Ковалевке и Кармазиновке в ЛНР, а в Торском в ДНР пресекла деятельность украинской ДРГ.

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении била врага в Макаровке в ДНР и в Левадном в Запорожской области, а на Запорожском направлении отразила атаки в районе Малой Токмачки.

Западной группировкой войск на Купянском направлении в Волчанске уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназа ВСУ, более взвода, две бронемашины, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30, и штатовская РЛС AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении выведено из строя до 35 националистов, четыре автомобиля, РЛС AN/TPQ-36. Силы ПВО перехватили 16 снарядов РСЗО HIMARS и 14 беспилотников.