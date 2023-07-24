Что произошло в ночь на 24 июля

Командующий группировкой «Центр»: ВСУ смогут наступать только до конца лета Фото: Александр КОЦ

Командующий российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил, что Украина сможет продолжать попытки наступления до конца августа 2023 года, а затем их ресурсы полностью иссякнут.

Командир рассказал о применении украинцами натовских боеприпасов со шрапнелью. Мордвичев подчеркнул, что сейчас их стали использовать чаще, однако они абсолютно не подходят для штурма укреплений, так как самые элементарные способы защиты прекрасно спасают солдат от этих осколков.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники атаковали два нежилых здания в Москве. Собянин отметил, что сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работали на месте.

ВСУ предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, противник понес значительные потери. Уточнялось, что более 40 боевиков сдались в плен.

Президент России Владимир Путин написал для СМИ Африканского континента статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Текст статьи опубликован на сайте Кремля.

Министр обороны Алексей Резников надеется, что Украину могут принять в НАТО на саммите альянса летом 2024 года. Однако он признал, что Украина сможет присоединиться к альянсу только после окончания боевых действий. По его мнению, к следующему лету конфликт будет завершен.