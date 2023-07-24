Джонни Депп госпитализирован в Будапеште после потери сознания Фото: EAST NEWS

Актер Джонни Депп был срочно доставлен в больницу Будапешта после обнаружения его без сознания в номере отеля. Об этом сообщает венгерский таблоид Blikk.

Сообщается, что актер, который сейчас находится в Венгрии на гастролях со своей хард-роковой группой Hollywood Vampires, не смог выйти на сцену. Медработники оценили состояние артиста как тяжелое.

По данным источников издания, артист пропустил саундчек перед концертом, однако это не вызвало подозрений, так как он делал это не в первый раз.

«Все было готово, сцена была установлена, команда была готова к выступлению. Никому даже не пришло в голову, что могут быть проблемы», - приводит издание заявление члена группы.

По его словам, в коллективе также слышали, что Деппу «вызвали врача, чтобы понять, не случилось ли с ним чего-то более серьезного, чем злоупотребление».

Отмечается, что группа была вынуждена отложить концерт. Тем временем в интернет попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых актер запечатлен перед началом выступления в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что Депп должен приехать в Москву осенью этого года. Как заявила пресс-служба группы «ЯМОРЕ», переговоры с командой актера велись еще с 2018 года - с момента выступления Hollywood Vampires в «Олимпийском». Сам артист пока этого не прокомментировал.