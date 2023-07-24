Аксенов: 11 беспилотников сбито и подавлено в небе над Крымом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В небе над Крымом было сбито системой противовоздушной обороны (ПВО) и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 11 беспилотников украинских войск. Такое заявление в понедельник, 24 июля, сделал глава региона Сергей Аксенов.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе … Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», - уточнил глава Крыма в своем Telegram-канале.

Аксенов заявил, что на данный момент на местах работают все профильные службы, а также призвал жителей сохранять спокойствие.

Напомним, пару дней назад, 22 июля, Аксенов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались совершить атаку на инфраструктурные объекты в Крыму. По словам главы региона, для этого украинские войска использовал беспилотники, отметил руководитель республики.