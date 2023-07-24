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НовостиПроисшествия24 июля 2023 5:16

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

По словам градоначальника, серьезных разрушений нет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по двум нежилым зданиям в российской столице в понедельник, 24 июля.

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», - написал градоначальник в своем официальном Telegram-канале

Собянин также отметил, что на данный момент на местах работают все профильные службы.

Напомним, мэр Москвы заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в столице, уточнив, что атака была совершена в 4 часа утра в понедельник, 24 июля. Как писал сайт KP.RU, Дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области. По состоянию на 8 часов утра движение полностью восстановлено.