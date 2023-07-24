Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по двум нежилым зданиям в российской столице в понедельник, 24 июля.

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», - написал градоначальник в своем официальном Telegram-канале

Собянин также отметил, что на данный момент на местах работают все профильные службы.

Напомним, мэр Москвы заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в столице, уточнив, что атака была совершена в 4 часа утра в понедельник, 24 июля. Как писал сайт KP.RU, Дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра Москвы в сторону области. По состоянию на 8 часов утра движение полностью восстановлено.