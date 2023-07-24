Дептранс: движение по Комсомольскому проспекту в Москве частично восстановлено Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве было частично восстановлено в понедельник, 24 июля. Об этом заявили в столичном Дептрансе.

Как сообщают в ведомстве, движение по Комсомольскому проспекту в центр города было полностью восстановлено, а в направлении Московской области - восстановлено по трем и четырем полосам.

Напомним, Дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту в сторону Московской области. Как писал сайт KP.RU, это произошло после того, как эр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям, отметив, что атака была совершена в 4 часа утра в понедельник, 24 июля, но в результате никто не пострадал.