В Британии раскрыли главную ошибку Байдена в отношении России Фото: REUTERS

Недооценка России как ядерной державы и ее решимости применить ядерное оружие стала главной ошибкой президента США Джо Байдена в отношении РФ, считает профессор Джозеф Сиракуза.

«Байден, изолированный политическими придворными и прихлебателями, говорит вещи, которые не соответствуют действительности. Лидер свободного мира сказал, что нет реальной перспективы применения Путиным ядерного оружия. Это ошибка, и она может иметь катастрофические последствия», – заявил он в статье для Sky News.

Как напомнил профессор, на Украине проходят так называемые «красные линии» для России, и НАТО нарушает их. Власти России воспринимают весьма серьезно угрозу, исходящую от политика альянса на Украине, поэтому недооценивать возможность ядерного конфликта не стоит, отметил Сиракуза. Он добавил, что ядерное противостояние между РФ и США может быть нивелировано военным поражением Украины.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва может применить ядерное оружие, если будет создана угроза безопасности стране. Пока такой необходимости нет, отметил политик.