Вторая за неделю атомная подлодка ВМС США прибыла в Южную Корею Фото: пресс-служба ВМС США

Атомная подводная лодка (АПЛ) Военно-морских сил США USS Annapolis зашла на военно-морскую базу на острове Чеджудо в Южной Корее, сообщают республиканские ВМС.

На сайте ВМС Южной Кореи говорится, что вместе с США планируется «усилить совместную оборону и провести мероприятия по обмену в честь 70-й годовщины южнокорейско-американского альянса». Прибытие американской подлодки связано с пополнением запасов во время оперативной миссии и усилением координации США и Южной Кореи, сказано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе стратегическая подлодка ВМС США USS Kentucky с ядерным вооружением зашла в южнокорейский порт Пусан.

Между тем министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что прибытие американской АПЛ в южнокорейский порт Пусан может стать условием для применения ядерного оружия Пхеньяном.

Во вторник, 18 июля, КНДР, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет.