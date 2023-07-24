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НовостиВ мире24 июля 2023 6:25

Посольство КНР предостерегло Японию от взаимодействия с НАТО

Дипломаты заявили о планах альянса нарастить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посольство КНР предостерегло Японию от взаимодействия с НАТО

Посольство КНР предостерегло Японию от взаимодействия с НАТО

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин считает, что взаимодействия Токио с Североатлантическим альянсом может привести к возникновению конфронтации в регионе. Такое заявление сделали представители посольства КНР в Японии в понедельник, 24 июля.

«Надеемся, что японская сторона учтет уроки истории, продолжит неукоснительно следовать мирному пути развития и не будет предпринимать действий, подрывающих взаимное доверие между странами региона», - сказано заявлении, опубликованном на сайте китайской дипмиссии.

Посольство КНР указывает на желание НАТО нарастить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе для приведения Китая и Японию к противостоянию и влезать во внутреннюю политику государств, нарушая международные права. В представительстве также обеспокоены нагнетанием ситуации по вопросам отношений с Пекином.

Напомним, днем ранее, 23 июля, Токио ввело дополнительные ограничения на экспорт оборудования, необходимого для производства полупроводников. Как писал сайт KP.RU, Пекин заявил, что такой шаг нанесет серьезный ущерб интересам компаний двух стран.