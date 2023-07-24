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НовостиПолитика24 июля 2023 6:51

Силы обороны Украины заявили о повреждении инфраструктуры порта под Одессой

Снаряды попали в ангар с зерном и резервуары
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Силы обороны Украины заявили о повреждении инфраструктуры порта под Одессой

Силы обороны Украины заявили о повреждении инфраструктуры порта под Одессой

Фото: REUTERS

Инфраструктура одного из портов в Одесской области была повреждена в результате ракетного удара, заявила пресс-секретарь Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк.

«Есть попадание в один из портов – там поврежден ангар, в котором хранилось зерно, несколько резервуаров для других видов грузов, нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, тому, что обеспечивает работу порта», – сказал он в эфире телеканала «Рада».

Как передает издание «Страна.ua», речь идет о порте Рени на левом берегу Дуная.

Напомним, в городе Измаил Одесской области произошли мощные взрывы, о чем сообщило украинское издание «Зеркало недели». В самом регионе звучала воздушная тревога.

Ранее в Силах обороны Украины заявили о повреждении складов и объектов логистики в Одесской области после серии взрывов в ночь на 20 июля.