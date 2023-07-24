Марочко заявил об усилении обстрелов ВСУ по Сватово и окрестностям Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил об усилении обстрелов со стороны украинских войск по Сватово и окрестностям, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«За несколько суток был нанесен ряд ударов по населенному пункту Сватово и его окрестностям. Огонь велся в том числе из РСЗО HIMARS», - приводит РИА Новости заявление подполковника в отставке.

Марочко также уточнил, что большая часть выпущенных украинской армией боеприпасов была сбита российскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Марочко заявил, что украинские войска начали дистанционно минировать окрестности Купянска, расположенного в Харьковской области и подконтрольного Киеву. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не считаются с созданием угрозы для мирного населения.