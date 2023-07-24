Hurriyet: Эрдоган обсудит с правительством переговоры с Путиным по зерновой сделке

Эрдоган обсудит с правительством планируемые переговоры с Путиным Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с кабинетом министром возможные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по поводу зерновой сделки. Об этом сообщает газета Hurriyet.

Издание сообщило, что предстоящие переговоры Эрдогана с Путиным станут главной темой ближайшего заседания кабинета министров Турции.

Кроме того, Эрдоган планирует обсудить с правительством акции по сожжению священного Корана в Швеции и Дании, а также процесс вступления Швеции в НАТО и отношения между ЕС и Турцией.

Ранее Эрдоган выразил надежду в ближайшее время провести переговоры с Путиным по зерновому механизму. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что российский президент пока не планирует контактов с главой Турции.