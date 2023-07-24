Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиеева с 66-летием Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения. Политику в понедельник, 24 июля, исполнилось 66 лет.

«От души поздравляю вас с днем рождения. Вы пользуетесь высоким авторитетом среди граждан Узбекистана, что в полной мере подтвердили итоги недавних президентских выборов. Под вашим руководством страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, защищает свои интересы на мировой арене», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Как отметил Путин, президент Узбекистана вносит большой личный вклад в укрепление партнерства и сотрудничества между Москвой и Ташкентом.

Напомним, в июле этого года Мирзиеев победил на выборах президент Узбекистана, набрав 87,05% голосов. Президент России в ходе телефонного разговора с ним поздравил коллегу с переизбранием на пост главы государства, отметив, что тот одержал убедительную победу.