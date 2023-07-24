В Иркутской области школьник пострадал после удара молнии

В Нижнеудинске четвероклассник попал в больницу с ожогами из-за удара молнии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четвероклассник из Иркутской области пострадал от удара молнии, когда он находился в бане. Ребенок был госпитализирован для дальнейшего обследования и лечения, пишет "КП-Иркутск".

Согласно информации от правоохранительных органов, ребенок принимал ванну в бане вместе со своим старшим братом.

"В момент, когда старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшийся родственник обнаружил мальчика с ожогами", — написали в Telegram-канале МВД.

Ребенок получил травмы в результате попадания молнии в здание. Правоохранительные органы в настоящее время проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства этого происшествия.

Напомним, что ранее KP.RU писал о том, что в Ростовской области спасли маленькую девочку, в Волгограде наказали девушку, которая осквернила памятник "Родина-мать", а в ДТП в Архангельской области погибла двухлетняя девочка с отцом.