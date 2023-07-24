Главному инженеру предъявлено обвинение за прорыв трубы в ТЦ «Времена года» Фото: Следственный комитет России

Главному инженеру частной компании было предъявлено обвинение по уголовному делу о прорыве трубы в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в столичной прокуратуре.

Как уточняется в заявлении, подозреваемую было предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц».

В сообщении прокуратуры Москвы также говорится о том, что в скором времени суд рассмотрит вопрос об избрании главному инженеру «меры пресечения в виде заключения под стражу».

Напомним, в минувшую субботу, 22 июля, в ТЦ «Времена года» в Москве прорвало трубу с кипятком. Жертвами происшествия были четыре человека, а еще десять человек были госпитализированы с разными травмами. Как сообщал KP.RU, предварительно, причиной происшествия назвали некачественную сварку.