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НовостиОбщество24 июля 2023 8:27

Полтора миллиона самозанятых России выбрали Сбер

Количество пользователей сервиса для самозанятых «Своё дело» превысило 1,5 млн человек
Олег КАРПОВ
Количество пользователей сервиса для самозанятых «Своё дело» превысило 1,5 млн человек

Количество пользователей сервиса для самозанятых «Своё дело» превысило 1,5 млн человек

Фото: Shutterstock

По данным регистраций в сервисе, чаще всего самозанятые работают в строительстве и ремонте (22,9%), ИТ (13,6%), автоперевозках и автосервисе (13%), индустрии красоты (12,2%), маркетинге, рекламе и исследованиях (8,8%). Больше всего зарегистрированных самозанятых живут в Москве (20,4%), Санкт-Петербурге (7,3%), Московской области (6,6%), Краснодарском крае (4,8%) и Свердловской области (3,2%). Средний возраст самозанятого — 34 года, мужчин и женщин примерно поровну.

«Полтора миллиона россиян оформили самозанятость в Сбере. Наш сервис не только упрощает оплату налогов на профессиональный доход, но и предоставляет удобные решения для ведения своего дела. 89% потребителей услуг самозанятых — физические лица. Треть из них работают с постоянными клиентами, а большинство новых клиентов приходят по рекомендации друзей и знакомых. Самый популярный способ оплаты услуг — перевод на карту, - сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Попов. - После регистрации самозанятости в СберБанк Онлайн клиент может формировать чеки вручную или автоматически (при поступлении переводов от физических лиц), отправлять их клиентам, просматривать статистику дохода. Кроме того, можно оплачивать налог с учетом налогового бонуса и формировать справки о постановке на учет и доходах».

С июня 2023 года все самозанятые страны могут зарегистрировать свой бренд (название, слоган, логотип). Это позволит им продавать свою продукцию на маркетплейсах и торговать собственной франшизой. Практика показывает, что бизнес с узнаваемым брендом стоит дороже. К тому же под залог товарного знака можно получить льготный кредит. Бренд можно передать по наследству, а если его будет незаконно использовать другой предприниматель — можно получить компенсацию до 5 млн рублей.