«Какая-то бестолочь»: мэр Львова сообщил о попытке выкрасть останки советского разведчика

Неизвестные попытались украсть останки советского разведчика Кузнецова во Львове Фото: Telegram

Неизвестные пытались выкрасть останки советского разведчика Николая Кузнецова из его могилы во Львове. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил мэр города Андрей Садовой, назвав злоумышленников «бестолочью».

«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова … Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим», - заявил градоначальник, подчеркнув, что попытка была неудачной.

Садовой также сообщил, что на данный момент в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Напомним, Николай Кузнецов был сотрудник органов госбезопасности, а также разведчиком, ликвидировавшим 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистов. Он умер на Украине в 1944 году, когда попал с товарищами в засаду.

Останки советского разведчика были обнаружены только 15 лет спустя - в 1959 году, а в следующем году его с почестями похоронили на холме Славы во Львове.