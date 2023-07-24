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НовостиПроисшествия24 июля 2023 8:11

«Какая-то бестолочь»: мэр Львова сообщил о попытке выкрасть останки советского разведчика

Неизвестные попытались украсть останки советского разведчика Кузнецова во Львове
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Неизвестные попытались украсть останки советского разведчика Кузнецова во Львове

Неизвестные попытались украсть останки советского разведчика Кузнецова во Львове

Фото: Telegram

Неизвестные пытались выкрасть останки советского разведчика Николая Кузнецова из его могилы во Львове. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил мэр города Андрей Садовой, назвав злоумышленников «бестолочью».

«Какая-то бестолочь хотела украсть прах Кузнецова … Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим», - заявил градоначальник, подчеркнув, что попытка была неудачной.

Садовой также сообщил, что на данный момент в ситуации разбираются правоохранительные органы.

Напомним, Николай Кузнецов был сотрудник органов госбезопасности, а также разведчиком, ликвидировавшим 11 генералов и высокопоставленных чиновников нацистов. Он умер на Украине в 1944 году, когда попал с товарищами в засаду.

Останки советского разведчика были обнаружены только 15 лет спустя - в 1959 году, а в следующем году его с почестями похоронили на холме Славы во Львове.