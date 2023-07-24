Балицкий: ВСУ не предпринимают активных действий на Запорожском направлении

Балицкий заявил, что ВСУ не атакуют на запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают активных действий в зоне проведения спецоперации на Запорожском направлении. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, командование ВСУ активно осуществляет подвоз личного состава на боевые позиции, чтобы восстановить разбитые наступательные подразделения.

"Подвозят новых и новых солдат, которых будут продолжать отправлять на убой", - заявил врио губернатора Запорожской области.

Балицкий также сообщил о 57 попытках ВСУ совершить обстрел населенных пунктов в Запорожской области за минувшие сутки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление есть, но оно провалилось, а численные потери ВСУ превысили отметку в 26 тысяч человек.

Сайт KP.RU объяснил, почему летнее наступление ВСУ с треском провалилось.