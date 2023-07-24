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НовостиПолитика24 июля 2023 8:17

Балицкий: ВСУ не предпринимают активных действий на Запорожском направлении

По словам врио губернатора региона, ВСУ восполняют потери среди личного состава
Дарья ЧИПУРНАЯ
Балицкий заявил, что ВСУ не атакуют на запорожском направлении

Балицкий заявил, что ВСУ не атакуют на запорожском направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают активных действий в зоне проведения спецоперации на Запорожском направлении. Об этом рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, командование ВСУ активно осуществляет подвоз личного состава на боевые позиции, чтобы восстановить разбитые наступательные подразделения.

"Подвозят новых и новых солдат, которых будут продолжать отправлять на убой", - заявил врио губернатора Запорожской области.

Балицкий также сообщил о 57 попытках ВСУ совершить обстрел населенных пунктов в Запорожской области за минувшие сутки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление есть, но оно провалилось, а численные потери ВСУ превысили отметку в 26 тысяч человек.

Сайт KP.RU объяснил, почему летнее наступление ВСУ с треском провалилось.