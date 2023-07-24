Президент Киргизии Жапаров: русский язык так же важен, как и киргизский Фото: Султан ДОСАЛИЕВ

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что стране нужен русский язык в равной, той же степени, что и киргизский. По его мнению, это очень важный язык, без которого будет невозможна коммуникация с большинством окружающих государств. Об этом он заявил в интервью агентству Кабар.

«Русский язык используется в качестве официального. Эта норма есть и в конституции. <...> Нам нужен русский язык так же, как нам нужен киргизский. Потому что без русского языка работать со странами СНГ нельзя. Когда мы едем в Китай, арабские страны и те же европейские страны, разве мы не говорим по-русски?», - говорит Жапаров.

По словам президента, в Киргизии весьма актуальна проблема перемешивания двух языков, чем грешат даже официальные заявления ведомств. Поэтому недавно был принят закон, обязывающий всех госслужащих владеть киргизским, чтобы люди изучали оба языка равноценно, и знали их по-отдельности.

Ранее KP.RU сообщил, что супруга президента Сирии заявила о желании изучать русский язык.