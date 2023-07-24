В Китае отметили изменение в поведении Зеленского после слов Путина о наступлении ВСУ Фото: REUTERS

Читатели китайского портала «Гуаньча» отметили изменение в поведении украинского президента Владимра Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о провальном наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отметил один из читателей, после таких заявлений украинский президент «в панике обвиняет» западные страны «в медленной поставке вооружения».

Другой заявил, что украинские наступление «должно было провалиться», поскольку российские войска построили хорошие оборонительные сооружения, а также уничтожили большое количество западной техники

«А ведь какие-то раньше слухи распространяли в США про контрнаступление ВСУ», - напомнил еще один читатель.

«Нужно завершать конфликт, пока не поздно», - призвал другой.

Напомним, российский президент в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в минувшие воскресенье, 23 июля, заявил, что наступление Украины есть, но оно провалилось, отметив также, что потери личного состава украинских войск в ходе наступления уже превысили 26 тысяч человек.