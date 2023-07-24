СВР России: нарушающие международное право санкции США являются жестом слабости

В СВР назвали нарушающие международное право санкции США жестом слабости и растерянности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Санкции США в адрес главы Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина являются нарушающими нормы международного права. С таким заявлением выступило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ в понедельник, 24 июля 2023 года.

В заявлении СВР сказано, что санкции США являются противоправными и нарушают нормы. Американцы пытаются ими запугать, но на деле это выглядит "жестом слабости и растерянности, но никак не силы".

Кроме того, американские санкции в отношении Александра Вулина являются очередной попыткой Вашингтона "грубо вмешаться в дела независимой страны", а также актом агрессии США в отношении Сербии.

Ранее KP.RU писал, что под новые американские санкции 20 июля попали советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин, а также банки "Тинькофф" и "Солидарность", "Тульский патронный завод", завод "Арсенал" и Сахалинское морское пароходство

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал санкции США нелегитимными, добавив, что антироссийские санкции не ослабят Россию.