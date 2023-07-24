Минобороны Украины пообещало доложить Пентагону о применении кассетных боеприпасов Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на текущей неделе может представить Пентагону первый отчет об использовании поставленных Вашингтоном кассетных боеприпасов.

По словам главы украинского военного ведомства, на данный момент ожидают отчета о последствиях применения кассетных боеприпасов, который, вероятно, передадут Министерству обороны США 24 или 25 июля этого года.

«Поэтому я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый отчет, и я поделюсь этим отчетом со своими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они будут более эффективны, чем обычные боеприпасы», - заявил министр в интервью телеканалу CNN.

Резников также отметил, что кассетные бомбы стали наиболее эффективны против артиллерийских систем, а особенно бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Напомним, ранее командующий российской группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заявил о массовом применении украинскими кассетных боеприпасов и назвал его неэффективным, отметив, что ВСУ не достигли «определенного результата».