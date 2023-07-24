Ozon возьмет на работу более 500 осужденных с мягким режимом наказания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Маркетплейс Ozon собирается трудоустроить более чем 500 осужденных с мягким режимом наказания до конца этого года в рамках социального проекта «Ozon без осуждения». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

«Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», - заявила пресс-служба Ozon.

Уточняется, что в проекте будут участвовать логистические объекты Ozon в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области, которые будут принимать на работу впервые осужденных, а также тех, кто живет в исправительных центрах и колониях-поселениях.

В заявлении компании отмечают, что такие сотрудники станут собирать заказы, а также обрабатывать возвраты. В сообщение также говорится, что количество осужденных от численности сотрудников каждого склада не превысит 10%.

«Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов», - отметили в компании.